Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Напередодні першого травня, який тепер в Україні відзначаємо як день праці, на Рівненщині пройшов форум голів первинних профспілкових організацій. Говорили про проблеми та права людини праці, можливості профспілок у їх відстоюванні (зокрема, через співпрацю з урядом), а також про модернізацію самого профспілкового руху.
«Діалог із нинішнім урядом відбувається значно легше, ніж із попереднім, – відзначив для «Урядового кур’єра» голова Федерації профспілок України Григорій Осовий. – У рамках тристоронньої Генеральної угоди уряд – профспілки – роботодавці, яка діяла в 2016-2017 роках, без врахування позиції профспілок не приймалися урядові документи.
Нині через діалог, подекуди непростий, наближаємося до укладення нової угоди, яка визначить трудову та соціальну політику України на найближчі роки. Головне проблемне питання – заробітна плата: адже нині її мінімальний рівень нижчий, ніж реальний прожитковий мінімум. У першому кварталі Держбюджет недовиконаний на 7 мільярдів – тож коштів на підвищення, про яке раніше йшлося, немає. Водночас Україна залишається найбіднішою державою в Європі, трудова міграція набирає темпів.
Тому наше спільне завдання з урядом – збереження трудового потенціалу України. Адже капітал не завжди сприймає систему противаг: зокрема, й у вигляді профспілок, які, до речі, зародилися в Західній Україні 200 років тому. Тому уряд повинен створити такі умови, щоб знайти здоровий баланс між інтересами профспілок та бізнесу і щоб людина, яка працює на рідній землі, могла жити достойно».
Усе це профспілки хочуть донести до офіційного Києва першого травня, коли люди праці всього світу традиційно виходять заявити про свої права. Водночас є розуміння того, що й самі профспілки повинні змінитися. Для цього, кажуть, потрібно щонайменше три речі: модернізація профспілкового руху, ідеологія усвідомленого членства в профспілках та виконання функцій насамперед правозахисної організації, – а не розподільчої, як це було багато років поспіль. Причому, виконання дієве, а не декларативне.