Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині почали проводити «кущові» семінари для фінансистів об’єднаних територіальних громад, у ході яких фахівці вивчають різні аспекти своєї нової роботи, зокрема, особливості власних доходів місцевих бюджетів та резерви їх збільшення.
Для зручності такі лікнепи організовують у різних куточках області, куди приїжджають експерти Центру з питань управління місцевими фінансами, фахівці інших структурних підрозділів.
Так, цими днями такий семінар відбувся у Глухівському районі. В ньому взяли участь заступники голів ОТГ з фінансових та економічних питань, представники фінансових підрозділів Новослобідської, Шалигінської, Березівської, Зноб-Новгородської ОТГ, а також уповноважені громад, які поки що перебувають у «зоні роздумів» стосовно майбутнього об’єднання – Есманської та Глухівської.
Учасники семінару спільно з експертом Центру з питань управління місцевими фінансами Юрієм Петрушенком розглядали низку важливих питань, зокрема, характеристику та визначення резервів надходжень основних податків ОТГ як ПДФО, акцизний, єдиний, земельний податки та податок на нерухомість.
Фінансистів ознайомили також з механізмами збільшення надходжень від сплати ПДФО – такими як створення нових робочих місць, боротьба з тіньовою економікою, підвищення середньої заробітної плати, запровадження посади інспектора з праці, який контролює сплату податків на території громади.
Про специфіку подачі проектних заявок та зміни, що передбачаються, учасників семінару ознайомив експерт з питань регіонального розвитку Григорій Стариков.
Перед цим подібний семінар відбувся на базі Сумського Центру розвитку місцевого самоврядування. В ньому взяли участь представники «південного куща» Сумщини – Миколаївської, Чупахівської, Тростянецької, Степанівської та ще 9-ти ОТГ.
Передбачається, що протягом року фінансові семінари будуть проведені для всіх без винятку новоутворених громад.