Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
«Майбутнє лісу – у твоїх руках» така акція успішно стартувала на Сумщині.
За словами начальника Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктора Чигринця, за усталеною традицією разом з лісівниками працюють учні навчальних закладів краю. У ці дні тисячі школярів висаджують молоді дерева і насамперед сосни і дуби.
Нинішнього року заліснення буде здійснене на площі понад тисяча гектарів, у тому числі навесні – на 900. Низка лісгоспів уже завершує виконувати намічене. Серед них – Лебединський, Конотопський, Тростянецький та інші.
Окрім школярів, до акції долучилися також освітяни, медики, працівники закладів культури тощо.