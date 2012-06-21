Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Незабаром на Сумщині буде створений кооператив з виробництва органічних ягід, до якого ввійдуть усі бажаючі аграрії, що спеціалізуються на садівництві та ягідництві.
Про це під час форуму «Органічне виробництво Сумщини: технології та бізнес-моделі» повідомив голова громадської спілки «Органічна Україна. Північ» Андрій Мараховський.
За його словами, зараз стає очевидним, що без кооперування зусиль цю проблему вирішити не вдасться. Одноосібники і малі приватні господарства повинні об’єднатися, адже самотужки вельми проблематично одержати навіть органічну сертифікацію.
Цей процес доволі тривалий у часі і виробники втрачають зацікавленість і мотивацію до органічного виробництва. Але у складі кооперативів роботу можна значно прискорити, а водночас і вирішити такі питання як посадковий матеріал, ринки збуту тощо.