Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині триває широкомасштабна інформаційна кампанія «Чужих дітей не буває», яка має на меті змусити батьків-боржників сплатити дітям належні аліменти.
Як повідомили в Головному управлінні юстиції в Сумській області, з початку нинішнього року на користь дітей уже стягнуто понад 33 мільйони гривень.
Зокрема, своєрідними рекордсменами стали троє татусів із Шостки, Конотопа та Охтирки, які, відчувши відповідну «увагу» працівників виконавчої служби, швиденько погасили заборгованість у сумі відповідно 95, 79 та 65 тисяч гривень.
Що вже говорити про тих, хто винні своїм чадам по 10, 20 чи трохи більше тисяч гривень.
І вони, і решта змушені були згадати про своїх синів і доньок, дізнавшись про застосування низки обмежень. Зокрема, у праві виїзду за кордон, керування транспортними засобами, полювання та користування зброєю тощо.
Так, зареєстровано більш як дві тисячі таких обмежень, а до судів спрямовано понад 500 протоколів про притягнення боржників до адміністративної відповідальності.