Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Так називався перший в Україні фестиваль дзвонарів, що відбувся на базі відродженого Свято-Миколаївського храму в селі Миропілля Краснопільського району на Сумщині.
За словами настоятеля храму архімандрита Смарагда (Петренка), участь у цьому високому духовному дійстві, яке стане щорічним, узяли участь представники Сумської, Полтавської, Рівненської та інших областей.
Цікаво, що за визначенням учених, музика дзвонів має винятковий не лише естетичний та духовний ефекти, а й фізіотерапевтичний. Правда чи ні, однак побутує твердження, що в радіусі до 70 кілометрів, де є діючі дзвіниці, гинуть усі хвороботворні організми, а місцевість стає більш здоровою насамперед екологічно.