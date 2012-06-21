Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Нинішній рік для Сумської області має стати роком інтенсивного ремонту автомобільних доріг загального користування.
Про це сказав голова Сумської ОДА Микола Клочко, коментуючи плани слобожанського регіону на найближчу перспективу.
Зокрема, вже розподілено і направлено відповідні кошти всім районам, аби на місцях могли їх сповна освоїти і привести магістралі у належний стан. Адже одне з головних завдань – виконати максимально якісний ремонт, який би тривалий час не потребував нових грошових вкладень.
Інший пріоритет – встановлення реального контролю за навантаженням на автотраси. Для цього триватиме робота із облаштування вагових комплексів, які вже функціонують на багатьох ділянках доріг.
За словами начальника Служби автомобільних доріг у Сумській області Івана Романюка, на балансі відомства два тисячі кілометрів доріг, які фінансуються головним чином Укравтодором. На чотири об’єкти вже виділено кошти, зараз проходять тендерні процедури, аби з настанням тепла приступити безпосередньо до будівництва і реконструкції.
Так, буде відремонтована вся дорога від Охтирки до Харкова, а не лише сумська ділянка; відрізок від кордону з Чернігівщиною до міста Ромни; за напрямком Київ – Суми – Харків, на розроблення проектно-кошторисної документації якої торік виділені кошти з обласного бюджету, а також відремонтують міст біля села Климентове на дорозі Суми – Полтава.
За попередніми розрахунками, загалом буде освоєно близько мільярда гривень із різних фінансових джерел.