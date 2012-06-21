Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Під час перевірки автомобіля Range Rover на КПП «Чоп-Захонь» на угорському боці 22 березня з’ясувалося, що авто зареєстроване у Шенгенській інформаційній системі, як викрадене у Норвегії. Тож, як повідомляє угорська поліція, водія було затримано. У нього виявили подвійне українсько-словацьке громадянство. Долю елітного автомобіля, як і покарання крадіям, вирішить суд.
Це вже друга спроба перевезти викрадене авто через український кордон. Напередодні прикордонники пункту пропуску «Тиса» виявили транспортний засіб, що перебував у міжнародному розшуку. Це був легковик «Мерседес GL-350», яким до Угорщини прямували двоє жителів Ужгорода. Це затримання відбулося вже на українському боці кордону, а авто, згідно з даними Інтерполу, теж викрадене на території Норвегії. У міжнародний розшук його оголосили лише три дні тому.
Як стверджують правоохоронці, мова йде про налагоджену схему викрадення елітних автівок з Європейського Союзу. Нею користуються крадії з подвійним громадянством, які користуються правами громадян ЄС.