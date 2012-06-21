Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
В обласному центрі Закарпаття завершився 5-ий Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Весняний бал в Ужгороді». У Палаці для дітей і юнацтва свої таланти демонстрували понад 500 учасників із Дніпра, Харкова, Миколаєва, Львова, Ужгорода та багатьох інших міст Закарпаття й України.
Юні виконавці змагалися в різних напрямках, демонструючи майстерність із інструментальної музики, вокалу, хореографії. Водночас вони були поділені на шість вікових груп, що дозволило перебувати в рівних змагальних умовах. Останній день – неділя був присвячений підбиттю підсумків, а також виступам переможців у гала-концерті.
Юних учасників, а також їхніх батьків та інших гостей привітав міський голова Богдан Андріїв, побажавши у майбутньому ще більших творчих здобутків. При цьому Богдан Євстафійович зазначив, що в Ужгороді їх і надалі радо чекають. Поряд із цим міський голова вручив подяки керівникам творчих колективів, які сприяють популяризації дитячого, юнацького і молодіжного мистецтва, а також подякував за активну громадянську позицію. І переможці, і організатори отримали пам'ятні подарунки на згадку про Ужгород.
Гала-концерт перетворився в яскраве дійство, що не залишило байдужими спостерігачами жодного з гостей ПАДІЮНу. «Весняний бал в Ужгороді» має добре майбутнє: вірність йому місто над Ужем збереже й надалі.