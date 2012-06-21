Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Відтепер адміністративні послуги, які надаються Вінницькою облдержадміністрацією та її структурними підрозділами, йтимуть через «прозорий офіс» Вінницької міської ради. Відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Валерій Коровій.
«Ми визначаємо абсолютний перелік адміністративних послуг, які надаються обласною державною адміністрацією, а також структурними підрозділами ОДА. І всі без винятку адмінпроцедури – ліцензії, дозволи, довідки – відтепер йтимуть через «прозорий офіс» Вінницької міської ради. Повернення документів – також через «прозорий офіс», – зазначив керівник області.
Структурні підрозділи ОДА надавали 71 послугу. Це не лише дозволи, а й різні довідки та погодження. Найбільше таких документів готували департамент соціальної та молодіжної політики і департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів. Тепер держслужбовці не матимуть контакту з подавачами заяв та звернень. Задля цього прописані відповідні кроки для директорів департаментів, розміщені технологічні картки на сайті облдержадміністрації, також вони будуть розміщені в «прозорому офісі» міської ради. І, фактично, суб’єкт господарювання чи простий громадянин може в мережі Інтернет на сайті ОДА побачити, які йому потрібно подати документи. Тож, подавши в установленому порядку повний пакет документів, людині автоматично буде надано відповідні дозволи й ліцензії.