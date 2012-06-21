Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Одним із ключових пріоритетів розвитку області є будівництво та реконструкція освітніх закладів. Наразі завершено реконструкцію другої черги школи №1 в місті Погребище, а також капітальний ремонт навчального корпусу Мурованокуриловецької санаторної ЗОШ-інтернату.
«У рамках завдання з будівництва та реконструкції освітніх закладів, на шести об’єктах було залучено 26 мільйонів гривень, з яких 18,5 млн. грн. – кошти Державного фонду регіонального розвитку», – зазначив директор департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації Дмитро Романченко. Виконано значний обсяг робіт на перехідних об’єктах, завершення яких планується в нинішньому році.
Наприклад, на реконструкцію школи (на 260 учнів) в селі Сосонка Вінницького району використано 13,2 млн. грн. У ній будівельні роботи виконано на 80%. Практично завершено роботи з будівництва школи в селі Михайлівка Гайсинського району. До першого вересня нинішнього року вище названі дві школи будуть готові прийняти учнів. Крім того, у нинішньому році відповідно до «Карти пріоритетів та цілей» буде завершено капітальний ремонт покрівлі Барського гуманітарно-педагогічного коледжу.