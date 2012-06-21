Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінниці підписали Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво між швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, обласною державною адміністрацією та обласною радою. Документ спрямований на поглиблення діяльності Проекту в області та стане основою для впровадження четвертої його фази.
Вінниччина була у числі пілотних регіонів, в яких у 2007 році почалася реалізація проекту DESPRO. Під час його першої фази в облаті були здійснені такі проекти, як водопостачання у Калинівському районі, водовідведення в Іллінецькому та поводження з твердими побутовими відходами у Тульчинському районі.
«Цей проект є унікальним, адже впродовж трьох його фаз в області ми реалізували 62 проекти на загальну суму 79,4 млн. грн., з яких кошти населення становлять 26,32 млн. грн., що свідчить про довіру до нього. Сьогодні ми надзвичайно зацікавлені у впровадженні четвертої фази проекту», – запевнив голова облдержадміністрації Валерій Коровій.
Зі слів представників проекту, у Вінницькій області напрацьовувалися практики, які тепер реалізуються в інших регіонах. Разом з тим, четверта фаза – це новий етап співпраці. «Зосередимося на розробці та впровадженні регіональної політики поводження з твердими побутовими відходами. Ще одним інноваційним елементом цієї фази (який ми плануємо започаткувати у Вінницькій області і тут продемонструвати весь його потенціал) стане удосконалення механізму регіонального кредитування для проектів розвитку. Сюди також належатимуть інфраструктурні проекти», – зазначила керівник проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO Оксана Гарнець.
З нагоди 10-річчя співпраці колектив проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO (в особі керівника проекту Оксани Гарнець) був нагороджений Почесною грамотою Вінницької облдержадміністрації та обласної ради за професіоналізм, багаторічну плідну співпрацю та вагомий внесок у розбудову та всебічний розвиток Вінниччини.