Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
За словами голови Вінницької облдержадміністрації Валерія Коровія, питання розвитку інфраструктури на селі – дуже болюча тема, довкола якої завжди багато дискусій. Разом з тим, надзвичайно позитивно на розвитку сільської місцевості позначилася бюджетна децентралізація.
«Це реальна реформа, яка сьогодні дала колосальний фінансовий ресурс. І я хотів би подякувати за це особисто Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману, – зазначив Валерій Коровій. – Мовою цифр: за останні три роки місцеві бюджети в області зросли з трьох мільярдів гривень до дев’яти мільярдів. Втричі! Причому в структурі доходів обласний бюджет скоротився у своїй питомій вазі з 41 % до 11 %. Тобто основна частина фінансового ресурсу спрямована на місцеві бюджети, і левова їх частка пішла якраз на бюджети базового рівня».
Є й резерви. Як повідомляється на сайті ОДА, кардинально змінити ситуацію, на переконання керівника Вінниччини, може внесення змін до Бюджетного Кодексу та переорієнтування надходжень податку на доходи фізичних осіб. Щоб ПДФО надходив не за місцем розташування платника податку, тобто підприємства, а за місцем проживання працівника. І вже сама сільська рада була б дуже зацікавлена зробити дорогу, облаштувати водогін, щоб люди проживали на цій території, а на роботу їздили, наприклад, в обласний чи районний центр.
«Я переконаний в тому, що впровадження такого революційного підходу протягом 3-5 років може кардинально змінити систему формування стимулів для розвитку соціальної інфраструктури на селі», – впевнений керівник області.