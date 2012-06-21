Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Вінницька обласна організація товариства «Знання», за фінансової підтримки з обласного бюджету, реалізує проект «ОСББ – ефективний власник житла». Його метою є надання безкоштовних інформаційно-консультативних та управлінсько-бухгалтерських послуг для цільової аудиторії голів та бухгалтерів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Вінниці та області, які вони зможуть використовувати у своїй фінансово-економічній діяльності.
«По завершенню проекту учасники отримають знання у сфері соціально-економічної діяльності ОСББ, сертифікати та збірник матеріалів «7 важливих уроків з обліку та аудиту для ОСББ», які їм сприятимуть більш ефективно проводити свою діяльність», – переконана голова обласної організації товариства «Знання» Людмила Кулік.
Партнером проекту є Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниці. «Управління ОСББ – це відносно нова галузь. Гостро відчувається брак кваліфікованих спеціалістів, тому це навчання є дуже потрібним та буде підтримане на всіх рівнях нашим центром», – відзначила заступник голови Ресурсного центру підтримки ОСББ міста Вінниці Ольга Студітова.