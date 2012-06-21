Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
З 24 по 26 травня цього року Вінниччина прийматиме міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято «В сім’ї вольній, новій». Головна мета заходу – вшанування пам’яті поета та художника Тараса Шевченка, популяризація його творчої спадщини, а також ознайомлення краян з творчим доробком літераторів і художників з нашої країни та з-за кордону. Очікується, що на свято приъдуть поети, письменники, художники та митці з всієї України, а також – з Монголії, Польщі, Білорусі, Естонії, Японії та інших країн.
За інформацією організаційного комітету, урочисте відкриття свята відбудеться 24 травня в обласній філармонії імені Миколи Леонтовича. Протягом трьох днів на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбуватиметься поетично-пісенний вінок від учасників і гостей, а також виставка творів народного мистецтва міста й області. Окрім того, в рамках свята передбачено відкриття виставок, зустріч учасників заходу з студентською молоддю, проведення літературно-мистецьких вечорів та театралізованого дійства «Борітеся – поборете!»