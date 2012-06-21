Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Вінницька обласна рада виділила 3,5 мільйона гривень на фінансування обласної програми відшкодування 8% річних за «теплими» кредитами, які залучають фізичні особи та ОСББ. Тож тепер краяни можуть розраховувати на подвійну грошову допомогу на енергоефективні заходи – з державного та обласного бюджетів.
Як повідомляє сайт облдержадміністрації, уряд відшкодує за «теплим кредитом»: 20% – на встановлення твердопаливних котлів; 35% – на утеплення індивідуального житла; 40-70% – на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхових будинках. Місцева влада візьме на себе часткову виплату відсоткової ставки, що значно зменшить фінансове навантаження для домогосподарств.
«Вітаю рішення влади Вінниччини допомагати мешканцям області займатися енергозбереженням. Важливо, щоб до співфінансування «теплих кредитів» активно долучалися й всі інші органи місцевого самоврядування. Держенергоефективності готове всіляко цьому сприяти і надавати відповідні консультації», – прокоментував голова Держенергоефективності Сергій Савчук.