Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Цього року на Вінниччині група компаній KNESS GROUP збудує три сонячних електростанцій за фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку. За новітніми світовими технологіями вони будуть споруджені в Іллінецькому, Тульчинському та Погребищенському районах області.
Реалізація проектів передбачає створення майже 350 робочих місць для місцевого населення на період будівництва. Щорічно електростанції генеруватимуть близько 38 000 МВт/год чистої електроенергії. Сьогодні підприємство впроваджує проекти відновлюваної енергетики у кількох регіонах нашої країни.
«Можливість створення інженерно виробничого кластеру, що закриє повний цикл реалізації проектів сонячної енергетики в Україні – це наша довгострокова мета», – зазначив виконуючий обов’язки генерального директора групи компаній KNESS Юрій Таранюк під час зустрічі з першим заступником голови Вінницької облдержадміністрації Андрієм Гижком.