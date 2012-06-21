Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Цього року на Вінниччині, яка має одну з найбільших в країні мережу автомобільних шляхів, проводитимуться масштабні роботи з їх оновлення. Так на ремонт доріг загального користування державного значення на території області заплановано фінансування в розмірі 1,8 млрд грн, у тому числі вперше на поточний середній ремонт передбачено 1,6 млрд грн.
Через область проходить дві дороги міжнародного значення М-12 та М-21. Перша «Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка» входить до проекту Go Highway. На вінницькій землі, де її протяжність становить понад 185 км, цього року заплановано оновити 54 км траси. Крім того, значні кошти передбачено на ремонт М-21 «Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський» у напрямку від міста Вінниці до Житомирської області.
На проведення в області ремонту доріг місцевого значення цього року виділено 561 млн грн (торік було 90 млн грн). «Це є одним з показників, які демонструють позитивні результати реформи децентралізації, яку впроваджує уряд. Також, 180 млн грн буде спрямовано на поточний середній ремонт доріг, які найбільше цього потребують.
Під час складання переліку враховувалися і такі критерії, як поєднання населених пунктів районного значення та місцевого значення, проїзд до медичних установ та закладів освіти, можливість виїзду населення із сіл та селиш до доріг регіонального, територіального або міжнародного значення», – зазначив начальник служби автомобільних доріг в області Ігор Корольчук.
Для ямкового ремонту, який поки проводиться низькими темпами, заготовлено все необхідне. І, коли температура стане сприятливою, облавтодор відразу розпочне ремонтувати дороги.