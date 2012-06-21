Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
В Ужгороді воїни — учасники АТО, священнослужителі — представники кількох конфесій, а також десятки небайдужих громадян прийшли до пагорба Слави, щоб віддати честь полеглим у війні на сході. Тут поховано учасників боїв за визволення України різних років, серед яких понад півдесятка загиблих під час АТО.
Відбулося громадське вшанування та міжконфесійна панахида за полеглими воїнами, що загинули під час боїв за Дебальцеве. Разом з військовими 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, членами їхніх родин у жалобних заходах узяли участь голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, Ужгородський міський голова Богдан Андріїв.
Командир 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї бригади Олександр Паламарчук та військові, які брали участь у боях під Дебальцевим, поділилися спогадами про ті дні лютого 2015 року, коли доводилося захищали рідну землю. Висловлювали жаль, що під час оборони Дебальцевого втратили багато найкращих побратимів. Присутні помолилися за всіх загиблих, поклали квіти до могил Героїв.
— У Дебальцевому поліг мій чоловік і його бойові товариші. Пам’ятаю, як він говорив мені, намагаючись заспокоїти: «Якщо ми їх не зупинимо, вони будуть іти далі. Вони зупинилися, захлинувшись нашою кров’ю», — сказала на мітингу пам’яті Аліна Гуртова, вдова підполковника Олексія Гуртова, який загинув у лютому 2015 року. — Молюся, щоб кров наших хлопців не була пролита марно, щоб ми змінили на краще себе і країну, щоб діти наші мали щасливе майбутнє і впевненість у завтрашньому дні, щоб на нашій багатостраждальній землі пам’ятали тих, кого забрала ця клята війна».
Про дні, пов’язані з воєнними діями на сході країни, мужність і героїзм військових, які боронили свободу й незалежність країни, говорив виконувач обов’язків командира 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади підполковник Олег Гончарук.
Секретар Мукачівської міської ради Іван Маняк висловив глибокі співчуття родинам загиблим і пообіцяв їм підтримку. Екуменічну панахиду за загиблими в місті над Латорицею провело поважне духовенство православних і греко-католицької релігійних конфесій.
Того самого дня на Театральній площі в Ужгороді з великого монітора демонстрували документальний фільм «Дебальцеве», приурочений 3-й річниці завершення боїв на Дебальцівському плацдармі. Десятки ужгородців із великим інтересом дивилися стрічку про захисників Вітчизни, захоплюючись їхньою стійкістю.