Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Минулої неділі вулицями Ужгорода з факелами в руках пройшли учасники «Маршу героїв». Він був влаштований громадською організацією «Карпатська Січ» з нагоди 79-ї річниці державного утворення Карпатська Україна. Як і в попередні роки, зробили це в екзальтованій формі – з масками-балаклавами на обличчях, з фаєрами та вигуками. Така форма демонстрації свого ставлення до пам’яті борців за незалежність України, попри позитивне ставлення до самого свята, викликала незгоду в сотень закарпатців.
Соціальні мережі перевантажені відгуками на недільний марш «січовиків». Абсолютна більшість краян різко негативно оцінює сам факт приховування облич його учасників. Мовляв, тим самим вони зневажають людей, які у місті хочуть почувати себе впевнено, бути спокійними за власну безпеку. А поряд із войовничо налаштованими людьми з закритими обличчями про впевненість годі говорити.
До критики на адресу «Карпатської Січі» приєднався голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Він підписав розпорядження «Про заборону носіння балаклав при проведенні масових заходів на території Закарпатської області». Керівник краю заборонив учасникам масових акцій закривати обличчя балаклавами чи масками.
Цей документ рекомендує Головному управлінню Національної поліції України в Закарпатській області вжити додаткових заходів щодо захисту громадян під час проведення масових заходів і забезпечити недопущення участі в них осіб у балаклавах, шоломах або з використанням інших засобів маскування обличчя.
З профілактичною метою міліції доручено ідентифікувати людей у балаклавах з подальшою їх перевіркою на причетність до скоєння злочинів.
– Це ненормальна ситуація, коли одні українці збираються на масові заходи й ховають свої обличчя від інших українців, прикриваючись при цьому патріотичними гаслами, – прокоментував розпорядження Геннадій Москаль. – Для справжніх патріотів немає жодного смислу ховати обличчя, це роблять хіба що злодії чи хулігани. Нормальні люди, тим більше патріоти, збираються на акції й проголошують свої лозунги з відкритими обличчями.