Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Національний банк України (НБУ) вирішив переглянути правила обов’язкового продажу частини валютної виручки і розширив перелік операцій бізнесу, на валютні надходження від яких не поширюється вимога про обов’язковий продаж. Про це регулятор повідомляє на офіційному сайті.
«Компанія-резидент зможе не здійснювати обов’язковий продаж коштів, що надійшли за кредитом або позикою, якщо в їх реалізації (шляхом кредитування, страхування, гарантування) повністю або частково бере участь іноземна особа, одним з акціонерів якої є іноземна держава», – повідомляє НБУ.
Нагадаємо, в кінці минулого року НБУ зберіг на наступні шість місяців вимогу обов’язкового продажу надходжень валюти на рівні 50%. Ліміт продовжений з 14 грудня 2017 року до 13 червня 2018 року включно.
Як відомо, в лютому 2018 року тоді ще в. о. голови правління НБУ Яків Смолій зазначив, що нинішнього року скоріше за все буде відмінено практику обов’язкового продажу частини валютної виручки, адже це дуже шкодить інтересам експортерів та стримує у них зацікавленість у збільшенні експорту продукції за кордон.