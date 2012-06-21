Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Національний банк України розробляє проект закону про збільшення ліміту обов'язкового фінансового моніторингу операцій вдвічі — замість платежів на 150 тисяч гривень моніторити будуть тільки платежі в сумі від 300 тисяч гривень. Про це на брифінгу повідомив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.
За його словами, які наводить Інтерфакс-Україна, розробка мотивована необхідністю імплементації четвертої європейської директиви.
«Ми сподіваємося, що закон буде прийнятий найближчим часом », — сказав представник Нацбанку.
За оцінками аналітиків, це може оживити, зокрема, ринок нерухомості.
Нагадаємо, «Урядовий кур’єр» неодноразово писав про те, що покупці житла не хочуть вписувати у договори купівлі-продажу реальну ринкову ціну, бо бояться, по-перше, моніторингу держави про такі оборудки та її бажання дізнатися про походження грошей. А по-друге, — для оптимізації податків при операції купівлі-продажу житла.
Однак чимало фахівців ринку вважають, що моніторинг оборудок 300 тисяч гривень є також невисоким числом, адже реальна ринкова вартість житла часто-густо коштує від 600 і більше тисяч гривень. Тому саме ці аналітики впевнені, що ринок житла після такого нововведення не активізується.