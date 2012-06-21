Національний банк України 12 березня ввів в обіг пам’ятну монету «День українського добровольця» номіналом 10 гривень та тиражем мільйон штук, повідомляє прес-служба НБУ.
«Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України — учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу», — йдеться в повідомленні.
На аверсі монети розміщено: угорі на рельєфному тлі — напис «Україна», під яким — малий Державний Герб України, ліворуч і праворуч від якого цифри року карбування — 2018; у центрі — стилізовану композицію: над схрещеними мечами зображено Фенікса як символ відродження; внизу — логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України та півколом номінал — десять гривень.
На реверсі монети на рельєфному тлі зображено карту України з написом «Хто, якщо не ми», а по колу напис «День українського добровольця».
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», 31 січня НБУ випустив пам’ятну монету «Захисникам донецького аеропорту» на честь українських військовослужбовців, які тримали оборону ДАП. Нинішня — чергова в серії «Збройні сили України».
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»