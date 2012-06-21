Ціни на нафту на світових ринках продовжують зростати.
Так, нафта марок Brent і WTI подорожчала на 3% кожна. Ціни на нафту в четвер, 22 березня, станом на 16:00 були такі: на міжконтинентальній біржі ICE в Лондоні вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent склала $ 68.71 за баррель (кількість контрактів — 154,682), червневі — 68.26 (кількість контрактів за день - 180,286) . Ф'ючерси на американську нафту марки WTI до цього ж часу торгувалися біля позначки - $ 64.30, червневі ф'ючерси - $ 63.88, інформує news.eizvestia.com.
Паливний експерт Геннадій Рябцев зазначив «Урядовому кур’єру», що фактично ціни на нафту у світі наразі є дуже завищеними — майже вдвічі: «Сьогодні видобувні компанії та майданчики світу виставляють ф’ючерси за такими високими відмітками, тому що рік-два тому за умов низьких та наднизьких цін на чорне «золото», вони зазнали втрат і тепер хочуть це все надолужити. Я впевнений, що на сьогодні ціна одного барреля нафти повинна знаходитися на відмітках 40-42 долари».