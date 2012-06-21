Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У базі даних служби зайнятості Тернопілля налічується понад півтори тисячі вакансій та ледь не триста пропозицій роботи, отриманих з інших джерел.
Як каже директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук, торік серед поданих вакансій до цієї установи лише 4% вакансій були із заробітною платнею вищою від середньої по області, водночас 53 % – з мінімальною оплатою праці. Через це виникають труднощі з укомплектування вільних робочих місць кваліфікованими робітниками.
Цього року роботодавці краю в заявках про потребу у працівниках дедалі частіше стали подавати до центрів зайнятості вакансії з гідною оплатою праці. Скажімо, водіям тролейбуса щомісяця готові платити 12273 гривні, 11 тисяч може отримувати електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах. Від восьми тисяч до 9300 гривень пропонували головному юрисконсульту, електрозварнику ручного зварювання, головному інженерові, геодезисту, монтажнику ліфтів. Агрономові, дояру, бляхареві, слюсарю, фрезерувальникові, модельєру, покоївці, кондуктору громадського транспорту та деяким іншим мали намір виплачувати від шести до семи тисяч гривень. Чимало було вільних посад із заробітком, що перевищував п’ять тисяч гривень. Серед малопоширених в області професій працедавці мають потребу, зокрема, у мікробіологові, артистові балету, друкарі, садівникові, свинарю, музейному доглядачу.
Узагалі ж середній розмір зарплатні у вакансіях становив 4513 гривень, що на 14% більше, ніж на відповідну дату торік. Відрадно, зазначив Василь Олещук, що нинішнього року в 63 % вільних посад розмір зарплатні – вище мінімальної.