Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
15 років тому створили компанію «Кормотех», яка спочатку збудувала завод з виготовлення сухих, а 2011 року – і з вологих кормів для котів і собак. Тепер ось підприємство в селі Прилбичі, що в Яворівському районі на Львівщині, відкрило нові виробничі потужності. Нині це найбільший у нашій країні виробник кормів для домашніх тварин.
За інформацією прес-служби ОДА, виробничі потужності підприємства забезпечені сучасним обладнанням від провідних компаній світу. Базовий ринок «Кормотеху» орієнтований на Україну, свою продукцію він постачає в усі області України. Експортує її також у 19 країн і входить в ТОП-30 виробників Європи. Вироби компанії вже починають з’являються на ринку Північної та Південної Америки. Планують реалізувати корми й у США, підписали контракт з Чилі. Наступного року «Кормотех» відкриє виробничі потужності у Латвії.
Принагідно зазначити, що інвестиції в подальше розширення виробництва компанії цьогоріч складуть 2,3 мільйона євро. На підприємстві нині працює майже півтисячі осіб.
В урочистостях у Прилбичах перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, зокрема, зазначив, що впродовж цього року в області відкрили або розширили виробничі потужності 15 підприємств, створивши понад півтори тисячі робочих місць.