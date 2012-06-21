Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цього року ми переходитимемо на літній час, як і зазвичай, в ніч на останню неділю березня, 25 числа. О третій ночі українцям слід перевести стрілку годинника на одну годину вперед, аби він показував 4:00.
Провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко розповіла оглядачу «Урядового кур’єра», що Україна запозичила практику переходу на літній та зимовий час із Заходу. За її словами, існують розрахунки закордонних вчених, які доводять економічний ефект від переведення годинника щодо економії електроенергії. Та для деяких людей це є значним чинником стресу, яких й так в нашому житті чимало.
Найбільше, на думку фахівця, зміну часу відчувають люди, які працюють за жорстким графіком і повинні щодня прокидатися в той самий час, до того ж дуже рано, щоб не спізнитися на роботу. Ті ж, у кого графік роботи гнучкий, переносять таке переналаштування значно легше.
«Сучасна людина повинна бути мобільною та вміти пристосовуватися до зміни часу. Адже чимало українців нині їдуть за кордон на роботу, навчання чи у подорож, долаючи чималі відстані. І тоді їм доводиться пристосовуватися до зміни часових поясів значно більше, ніж на одну годину. Це сучасне життя, до ритму якого маємо адаптуватися, якщо хочемо бути успішними.
Вважаю, що у переході на літній час є сенс і припиняти цього не слід. Адже вже з наступного тижня матимемо можливість повертатися з роботи до настання темряви, що має позитивно вплинути як на криміногенну ситуацію (адже саме у темряві крадії та розбійники почуваються краще), так і на розпорядок нашого дня: після роботи можна буде прогулятися або зайнятися спортом на вулиці, а не бігти додому, щоб швиденько вмоститися біля телевізора чи комп’ютера», – зазначила Лідія Ткаченко.
Вона також вважає, що в Україні не завадило б провести ґрунтовні дослідження з цих питань, як економічні, так і медичні.