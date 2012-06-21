Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На території КПВВ «Чонгар» і «Каланчак» відбудуться рейди з метою виявлення нелегальних перевезень, які здійснюються на окуповану територію Криму.
Таке рішення прийнято на засіданні робочої групи при Херсонській облдержадміністрації за участі представників Національної поліції, фіскальної служби, укртрансбепзпеки, СБУ та прикордонників. Також обговорено питання припинення нелегальних перевезень та відпрацьовано план заходів для подальшої продуктивної роботи відповідальних органів.
Як зазначив керівник Чорноморського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Ігор Пастух, нещодавно вже відбулись рейди на двох КПВВ «Чонгар» і «Каланчак», де було виявлено громадян без відповідних документів та ліцензій на пасажирські перевезення. Але через складність довести причетність перевізників до порушень у суді, такі питання на користь Уктрансбезпеки вирішуються лише у 3% випадках. Штраф для працівників без ліцензії складає лише 17 тисяч гривень.
Як зазначив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Олександр Адамчик, – «нам необхідно запровадити більш системні дії між усіма відповідальними органами і викорінити на території області, а значить й України нелегальні перевезення до окупованого Криму». За результатами наради створена робоча група до якої ввійшли представники облдержадміністрації, СБУ, Національної поліції, Державної служби України з безпеки на транспорті та інші для проведення рейдів на території КПВВ «Чонгар» і «Каланчак».