Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ліквідували канал незаконного постачання продуктів харчування до тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.
Про це повідомила прес-служба ГУ ДФС у Сумській області, наголосивши, що в рамках операції «Рубіж-2018» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 ККУ встановлено низку фіктивних компаній, створених для прикриття незаконної діяльності. Через них до Китаю «експортували» товари за заниженими цінами, які після вивезення з митної території України перевантажувалися в Росії та доставлялися до тимчасово непідконтрольних територій.
Тобто, товар до місця призначення не прибував, а організатори каналу не повертали валютну виручку та отримували неконтрольовані прибутки.
Так, від одного з таких підприємств до митного поста Харківської митниці подали декларацію для оформлення чергового вантажу в режимі «експорт» до КНР. А під час огляду митники виявили харчові продукти на суму майже півтора мільйона гривень.
Вилучені харчові продукти передані на відповідне зберігання, а правоохоронці проводять слідчі дії.