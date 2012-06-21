Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
На водоймах Черкащини розпочався нерест риби. Контролюючі органи разом із громадськими організаціями згідно з визначеними термінами здійснюють оперативні рейдові перевірки на річках та водоймах області. Відповідні служби в межах своєї компетенції перевіряють додержання правил торгівлі, продажу та скупки риби, пильнуючи при цьому місця її можливої реалізації.
Працівники Державної екологічної інспекції у Черкаській області, управлінь екології та природних ресурсів, Держагентства рибного господарства ГУ Національної поліції, представники громадських організацій, мобілізують зусилля для протидії незаконному вилову риби.
У межах оголошеного двомісячника охорони та відтворення водних біоресурсів в області здійснюють заходи для запобігання браконьєрству. Окрема увага — питанням захисту заповідних зон Черкащини.