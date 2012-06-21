Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У багатостраждальній Авдіївці на Донеччині сталася резонансна навіть для прифронтового і потерпілого від постійних обстрілів міста – невідомі вкрали із їдальні однієї з шкіл триденний запас харчів.
Темної пори лиходії, зумівши розібратися із замком на дверях запасного входу, потрапили до приміщення і забрали з холодильників м’ясо, ковбаси, сир, яйця, масло, овочі тощо, призначені для приготування обідів для дітей. Звичайно, школярів не залишили голодними: у міському відділі освіти подбали про те, аби до потерпілого харчоблоку оперативно завезли продукти із запасів інших шкіл. А місцеві правоохоронці тим часом встановлюють «голодних» зловмисників, які спокусилися на меню шкільної їдальні.