Цього року початок роботи призовних комісій усіх рівнів розпочнеться 2 квітня, а закінчиться він в кінці травня.
Про це журналісту «Урядового кур’єра» повідомив начальник відділу комплектування та призову – заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Валерій Дендебера. Він додав, що відповідно до ст.23 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» термін строкової служби нині становить 18 місяців – для призовників, які не мають вищої освіти і 12 місяців для призовників, які мають ступінь спеціаліста або магістра на військову службу за контрактом.
До речі, про вік. За власним бажанням юнаки мають право йти служити з 18 років, а з 20 років призов на строкову військову службу є обов’язковим.