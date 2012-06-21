Ірина ПОЛІЩУК,
«Урядовий кур’єр»
Зараз притягнення посадовця до кримінальної відповідальності загрожує йому максимум двома роками умовно. Водночас, за останні три роки жоден судовий вирок не був винесений. Все майно залишається недоторканим.
«Незадеклароване майно необхідно конфісковувати. Коли приймали цей закон ще в 2014 році, забули вказати, що потрібно бити по самому слабкому місцю – по майну і по грошах. Повинна бути конфіскація того майна, яке незадеклароване. І тоді не потрібно ніяких умовних термінів. Якщо мірою відповідальності бужде конфіскація майна – всі будуть декларувати. Питання, чи прийме Верховна Рада такий закон? Ні», – розповів оглядачеві «Урядового кур’єра» народний депутат Антон Геращенко.