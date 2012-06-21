У період з 2015 по 2017 роки Військовою прокуратурою Центрального регіону України з незаконного обігу вилучено:
♦ боєприпасів артилерійські та до гранатометів – 103 шт.;
♦ патронів – 109 462 шт.;
♦ гранат – 464 шт.;
♦ набоїв до протитанкових гранатометів – 103 шт.;
♦ електродетонаторів – 5 шт. ;
♦ запалів до ручних гранат – 187 шт.;
♦ вогнепальної зброї – 36 од.;
♦ вибухових речовин – 23,25 кг.
Про це журналісту «Урядового кур’єра» повідомив прес-секретар Військової прокуратури Центрального регіону України Андрій Кісельов.
Окремо речник повідомив і про повернуті у вересні 2017 року Міністерству оборони понад 25 мільйонів набоїв калібру 7,62 мм. загальною вартістю 15,7 млн. грн., які зберігалися на території ДП «Спеціалізований морський порт «Октябрський».
А от протягом двох з половиною місяців 2018 здійснювалось досудове розслідування та процесуальне керівництво військової прокуратури Центрального регіону у 6 кримінальних провадженнях, за якими повідомлено про підозру 7 особам.
У ході досудового розслідування у 2018 році вилучено:
♦ патронів – 3323 шт.;
♦ гранатометів – 2 шт.;
♦ гранат – 38 шт.;
♦ дві тротилові шашки загальною вагою 600 грамів із електродетонаторами до них;
♦ вогнепальної зброї – 6 шт.;
♦ вибухових речовин – 0,6 кг.