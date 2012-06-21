Кластерну ініціативу «Гостинна бойківська Долинщина» презентували під час прес-конференції «Сучасні виклики для сільського зеленого туризму України: правові, освітні, організаційні та ринкові аспекти».
Про це повідомив начальник відділу туризму Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Передерко на своїй сторінці в мережі Фейсбук. За його словами, майбутній кластер агротуристичного типу (селище Вигода, села Старий і Новий Мізунь, Шевченкове і Кропивник) об’єднуватиме власників агроосель, виробників екологічної сільськогосподарської та лісогосподарської продукції, місцевих підприємців з надання послуг харчування і дозвілля, а також «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки».
«Ця кластерна ініціатива буде спрямована на розвиток сільського, екологічного, гастрономічного, велосипедного, кінного, етнотуризму», — зазначив Віталій Передерко.
На його переконання, проект сприятиме активізації внутрішнього туризму, повідомляє Укрінформ.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»