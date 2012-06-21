Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Львівщині у с. Новосілки-Гостинні, що в Самбірському районі, став до ладу сучасний елеваторний комплекс. Його побудувало ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед», яке, як поінформували в прес-службі ОДА, діє на теренах області вже дванадцять років. Товариство є одним з найбільших виробників картоплі в Україні. На полях компанія впроваджує новітні енергозберігаючі, безпечні для довкілля технології обробітку ґрунту, живлення та захисту рослин.
Торік у Новосілках-Гостинних «Агро ЛВ Лімітед» збудувало дві ємкості на 6000 тонн для зберігання зерна. Тепер ось встановило новий елеватор, який дозволить збільшити ефективність виробничого блоку цього підприємства. Більшість зерна товариство постачає на експорт, але й на внутрішній ринок збіжжя від нього теж надходить.