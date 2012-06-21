Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У вівторок, 3 квітня 2018 року, новообраний омбудсман Людьмила Денісова проведе свій перший особистий прийом громадян у якості Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про це на сторінці уповноваженого повідомляють фахівці її секретаріату.
Адреса прийому: місто Київ, вулиця Інститутська, 21/8. Години прийому: з 10.00 до 14.00.
Отже, якщо ви вважаєте, що ваші права у певній царині життя – освіта, медицина, право на судовий захист, трудові права тощо - порушені та потребуєте підтримки й допомоги, зверніться за їхнім захистом до уповноваженого.