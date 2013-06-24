Мінцифри спільно з Державною службою статистики презентувало новий цифровий портал із вбудованим ШІ-асистентом StatGPT. Так влада, бізнес, аналітики та журналісти швидше знаходитимуть потрібні дані — без складної термінології та багатогодинного пошуку в таблицях.

Тепер можна просто запитати ШІ-асистента українською або англійською — і за секунди отримати потрібну інформацію.

Також на порталі: банк даних з гнучким фільтруванням показників, змога завантажувати набори в Excel, CSV та інших форматах, інтерактивні дашФборди та динамічні таблиці, API для автоматичного отримання даних в реальному часі.

StatGPT працює з даними у міжнародному стандарті SDMX — його також використовують Євростат, ОЕСР, Світовий банк і МВФ.

Презентацію порталу провели за участі стейкхолдерів, користувачів, респондентів та лідерів думок. На заході виступили перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, голова Держстату Арсен Макарчук, делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Гербер та президент Фонду «Східна Європа» Віктор Лях, генеральна директорка Євростату Мар’яна Коцева, повідомляє Мінцифри.