Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У одній з квартир багатоповерхового будинку в мікрорайоні Сонячний у Покровську на Донеччині несподівано виникла ситуація, що вкотре нагадала – маленьких дітей не варто залишати без догляду навіть на хвилину! У цьому зайвий раз переконалася жителька згаданого помешкання – молода мама, яка вийшла на балкон, а її син 2016 року народження якось зумів зачинити за нею двері.
Звісно, перебування наодинці малолітньої дитини у порожній квартирі могло закінчитися драматично, отож можна уявити стан мами-вимушеної бранки. Втім, на виручку прийшли сусіди і викликали допомогу. Після повідомлення, що надійшло до диспетчерської служби державного пожежно-рятувального відділення №9, на місце пригоди прибули рятувальники, які піднялися на балкон і відчинили двері. Малюк за цей час не встиг накоїти шкоди і перебував у доброму гуморі. Та все ж рятувальники провели профілактичну бесіду з його батьками із наполегливим проханням краще дбати про безпеку дитини.