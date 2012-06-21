Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Закарпаття – регіон, який самим його географічним положенням спонукає до тісних контактів із прикордонниками. Зваживши на це, у Держприкордонслужбі почали активніше запрошувати жителів краю на військову службу за контрактом. Вважаючи, що за рахунок місцевих удасться значно посилити кадровий склад.
Працівники Окремого регіонального центру комплектування започаткували проведення виїзних профорієнтаційних заходів безпосередньо у населених пунктах Закарпатської області.
Вперше таку акцію прикордонники провели у селі Худльове, що на Ужгородщині. Спершись на організаційну допомогу Ужгородського районного центру зайнятості, прикордонники влаштували виїзну зустріч із місцевими жителями. Мешканцям Худльового розповіли про професію прикордонника, її важливість для держави, а також повагу, якою користуються представники цієї професії. Повідомили про порядок прийому у лави Держприкордонслужби, переваги контрактної форми.
З учнями місцевої загальноосвітньої школи зустрілися окремо. Юнаки та дівчата дізнались про особливості складної, проте престижної професії та вимоги, які висуваються до бажаючих стати на захист державних рубежів. Тих із них, котрі виявили бажання служити у війську, по завершенні навчання чекатимуть у прикордонній родині.