Ощадбанк розпочав іпотечне кредитування первинного ринку нерухомості.
«У 2018 році в Ощадбанку заплановано активно нарощувати кредитний портфель та зміцнювати лідерську позицію. Щодо іпотечного кредитування, враховуючи останні тенденції ринку, наша мета – понад 700 млн. грн. приросту, в тому числі за рахунок кредитування на придбання первинної нерухомості. Найближчим часом ми оголосимо про нові спільні проекти в цій сфері», – зазначила директор департаменту роздрібного бізнесу Ощадбанку кореспонденту «Урядового кур’єра» Валерія Малахова.
Однією з суттєвих переваг програми, як зазначає банкір, є спеціальні умови кредитування на перші два роки користування кредитом, згідно з якими розмір процентної ставки істотно зменшено порівняно зі звичайними умовами кредитування на придбання нерухомості на первинному ринку. З моменту старту програми банк видав вже два кредити на придбання житла у ЖК «Файна таун».
«Ринок нерухомості має великі перспективи. В минулому році він почав оживати і при стабільній макроекономічній ситуації буде зростати. Ми впевнені, що Ощадбанк завдяки своїй унікальності буде банком першого вибору для клієнта, адже ми створюємо всі умови для того, щоб об’єднати покупця та продавця», – коментує нинішні банківські тренди заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.