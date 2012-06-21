Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтава отримала можливість істотно поповнити свій тролейбусний парк новими машинами. Кошти на нову техніку полтавцям надасть Європейський банк реконструкції та розвитку. Відповідну проектну угоду про підготовку кредитного фінансування міжнародною фінансовою інституцією підписали Полтавський міський голова Олександр Мамай та керівник сектору ЄБРР Марк Магалецький.
За словами Олександра Мамая, Полтава – чи не єдине місто в Україні, яке не користувалося кредитами. Але міський бюджет дозволяє взяти цей невеликий кредит на вигідних умовах. За цей кредит громада зможе суттєво поліпшити міську транспортну систему. Полтаві потрібно якомога більше електротранспорту. Бо він екологічно чистий, порівняно дешевий, і нові тролейбуси набагато комфортніші, ніж автобуси з дорожчим тарифом.
Окрім того, не секрет, що полтавські тролейбуси – в жахливому стані. За сім років каденції мера місто купило тільки 15 нових тролейбусів. Нинішня угода передбачає закупівлю 50 машин. Також ЄБРР допоможе оновити міські підстанції, що акумулюють енергію, і контактну мережу, або збудувати нову.
Тролейбуси для Полтави закуплять до кінця року. Умови кредиту для міста від ЄБРР – до 10 мільйонів євро на 13 років під 5-7% річних, 3 роки – пільгові.
Кременчук також чекає на нові тролейбуси «Богдан» гранатового кольору. Як повідомили у прес-службі Кременчуцької міської ради, перед цим Кременчуцьке тролейбусне управління провело конкурс на закупівлю 50 тролейбусів коштом ЄБРР. Після першого конкурсу місто отримає 5 спарених вісімнадцятиметрових та 35 дванадцятиметрових тролейбусів із низькою підлогою. Другий конкурс передбачає придбання 10-ти тролейбусів з автономним ходом.