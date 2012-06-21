Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Львівщині відзначили 79-річчя проголошення незалежності Карпатської України та вшанували пам’ять розстріляних січовиків. Понад тисячу осіб з усієї області зібралися минулої неділі на Верецькому перевалі в с. Климець Сколівського району, аби віддати данину шани карпатським січовикам.
Як засвідчує історія, всередині березня 1939 року Угорщина продовжила окупацію Закарпаття. На Красному полі поблизу Хуста 15 березня відбулася битва, в якій загинули майже 230 січовиків. Полонених же через два дні опісля привели на Верецький перевал, де розстріляли. Припускають, що загальна кількість січовиків, розстріляних тут, могла становити від 500 до 600 осіб. Торішнього жовтня на перевалі урочисто відкрили Меморіальний комплекс полеглим січовикам Карпатської України. Наразі на цьому місці похоронені вже 22 герої-борці за волю України.
Минулої неділі до Меморіалу карпатських січовиків лягли квіти від влади та громадськості Львівщини. Відбулося скорботне віче. Під час свого виступу голова облдержадміністрації Олег Синютка зазначив, що тут демонструємо світові нашу єдність, пам’ять і віру. І підкреслив: «Але ми не плачемо на могилах, ми єднаємося та гуртуємося. За три роки створили двохсотсорокатисячну армію – сильну й озброєну. Завдяки нашим героям нині на Львівщині можемо спокійно жити, думати про розвиток держави. Адже наша нація єдина та могутня».