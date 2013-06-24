У День пам’яті жертв політичних репресій Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували загиблих у Національному історико­меморіальному заповіднику «Биківнянські могили».

«Зараз, коли тисячі наших людей — військовополонених та цивільних в’язнів — залишаються в російській неволі і проходять через такі ж випробування, важливо не забувати про це. Потрібно на всіх рівнях докладати необхідних зусиль, щоб повернути кожного та кожну. І обов’язково — щоб справедливість була і злочинці відповідали за свої вчинки», — зазначили Президент та перша леді.

Упродовж 1937—1941 років у Биківнянському лісі таємно ховали жертв політичних репресій, яких органи НКВС розстрілювали в київських в’язницях. Це найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Лише за період Великого терору (1937—1938) було засуджено майже 200 тис. людей, з яких дві третини — до розстрілу. За приблизними оцінками істориків та дослідників, на цьому місці поховано щонайменше 30—35 тис. людей. У Биківні також поховано понад 3,5 тис. іноземців — представників понад 30 національностей, серед яких найбільше громадян Польщі та Німеччини, повідомляє Офіс Президента.