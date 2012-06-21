Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харків’янка Оксана Шишкова стала чемпіонкою Паралімпійських ігор у Пхечхані. Вона завоювала золоту медаль в індивідуальній гонці на 10 кілометрів у класі В2 (дисципліна для спортсменів із порушенням зору). Спортсменка чисто відпрацювала на вогневих рубежах, випередивши свою найближчу переслідувачку на 2 хвилини 14 секунд. Для Шишкової ця нагорода стала вже третьою та першою найвищого ґатунку, а українській команді принесла п'яте "золото".
Також до нашої командної скарбнички дві бронзи поклали біатлоністи Юрій Уткін та Людмила Ляшенко.
Бронзові медалі отримали біатлоністка Людмила Ляшенко на дистанції 15 кілометрів у класі «стоячи» та біатлоніст Юрій Уткін на дистанції 12,5 кілометра серед спортсменів з порушенням зору.
ДОВІДКА «УК»
12 березня харківські спортсмени поповнили медальну корзину збірної України "сріблом" та "бронзою" в лижних гонках. А в перший змагальний день здобули одразу повний комплект медалей – "золото", "срібло" та "бронзу".