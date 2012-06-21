Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур᾽єр»
Уже з нового навчального року першокласники навчатимуться за стандартами Нової української школи. Викладачі ж нині проходять перепідготовку до масштабного запровадження цих стандартів. Педагоги Черкащини активно готуються до роботи в умовах Нової української школи. На сьогодні в області понад 800 вчителів початкових класів пройшли підвищення кваліфікації з метою реалізації концепції «Нова українська школа» та нового Державного стандарту початкової освіти. Зокрема, проведено I-II навчальні сесії. Відбулися чотири семінари-тренінги для вчителів іноземної мови, які працюватимуть з першокласниками. Загалом 117 учителів підвищили кваліфікацію.
Відповідну підготовку пройшли також близько півтори сотні вчителів фізичної культури, зо три десятки викладачів образотворчого мистецтва тощо. Цими днями стартує підготовка заступників директорів шкіл, які курують початкову освіту до роботи в умовах Нової української школи.
Формула Нової української школи передбачає зокрема новий зміст освіти, заснований на компетентності і мотивації вчителів, котрі розвиваються професійно, на сучасних цінностях: децентралізації, ефективному управлінні навчальним закладом, на педагогіці, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками. Всіма цими та іншими напрямками перебудови освітнього процесу успішно оволодівають сотні педагогів.
Відповідну підготовку в навчальних закладах здійснюють 42 тренери. Нова українська школа на Черкащині наполегливо готується до здійснення перших ефективних кроків.