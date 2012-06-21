Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумській митниці відбулися змагання кінологічних команд, у яких узяли участь інспектори-кінологи разом зі своїми чотирилапими вихованцями.
За повідомленням прес-служби ДФС у Сумській області, такі змагання стали традиційними і покликані удосконалювати професійну майстерність правоохоронців.
Учасники виконували різні завдання, в тому числі пов’язані із виявленням наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, набоїв, митних правил тощо.
Найкраще із поставленими завданнями справився Бакс, якого виховує і з яким працює інспектор-кінолог Олександр Сушко.