Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Працівники ДП «Полтавське лісове господарство» разом із представниками Терешківської ОТГ і учнями тамтешньої школи висадили п’ять тисяч дерев у Чалівському лісництві. Насадження провели у межах щорічної акції «Майбутнє лісу у твоїх руках».
За словами головного лісничого ДП «Полтавське лісове господарство» Олександра Глушка, у минулому році на 29 кварталі Чалівського лісництва була пожежа, багато дерев згоріло. Але лісівники і громада зробили все можливе для того, щоб ліс буяв тут і в майбутньому.
«Крім нас та працівників «Полтавського лісового господарства» працювати на користь лісу зголосилися й діти. Пишаюся, що вони – учні нашої Терешківської ЗОШ. Саме за такими, як вони, і є наше майбутнє. І вже сьогодні вони допомагають нам його будувати», – наголосила Терешківський сільський голова Наталія Туркеніч.