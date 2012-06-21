Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Полтавська міська та Ковалівська сільська ради знайшли українську фірму, яка збудує на Макухівському сміттєзвалищі під Полтавою електростанцію, що працює на біогазі. Необхідність такого будівництва назріла давно, тому що біогаз накопичується і час від часу виривається назовні, що іноді призводить до пожеж. Тільки з початку цього року на сміттєзвалищі у Макухівці виникло чотири пожежі. Крім пожежної небезпеки, побутові відходи, що гниють, забруднюють повітря та ґрунтові води.
Зібраний біогаз планують перетворювати у електричну енергію і продавати державі. Про це повідомив заступник Полтавського міського голови Андрій Лямін. За його словами, КАТП, яке буде власником промислового майданчика, одержить від інвестора 180 тисяч гривень на рік. Таку ж суму отримає і Ковалівська сільська рада.
Наразі тривають перемовини, які повинні закінчитися підписанням меморандуму між сторонами, з подальшим укладанням угоди. Якщо проект запрацює, то інвестор готовий продовжити співпрацю у форматі проекту ТЕС на біомасі.