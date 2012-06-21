Цими днями у Києві з робочим візитом перебував міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні. Відбулися його переговори з Президентом Петром Порошенком, який висловив вдячність фінським партнерам за незмінну активну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, режиму санкцій ЄС проти РФ, а також сприяння прогресу в реформах у нашій державі.
Головна тема переговорів — ситуація на Донбасі та в Криму, зокрема перспективи розгортання миротворчої місії ООН. Петро Порошенко наголосив, що наміри Кремля провести президентські вибори на території українського Криму суперечать міжнародному праву. Він закликав міжнародних партнерів засудити проведення незаконних виборів на окупованому півострові і зробити все можливе, щоб громадяни Фінляндії не вирушили до Криму в складі так званих міжнародних спостережних місій.
Під час спільної з главою МЗС України Павлом Клімкіним прес-конференції фінський дипломат запевнив, що санкції з Росії не знімуть до повного виконання нею мінських угод. «Ми вважаємо, що Росія має ключі до врегулювання конфлікту і їй слід використовувати свій вплив на сепаратистів», — сказав він. Гельсінкі виступає за дотримання постійного перемир’я і припинення вогню на Донбасі і вважає, що єдиний шлях до миру лежить через виконання мінських угод.
У цей період Київ з офіційним візитом і цікавими пропозиціями про двосторонню безпекову співпрацю, зокрема щодо майбутньої міжнародної миротворчої місії на Донбасі, відвідував міністр оборони Королівства Швеція Петер Хультквіст. «Якщо ми ухвалимо таке рішення, то воно матиме вплив на ситуацію і стабільність у країнах Балтії, Фінляндії та Швеції. Питання стабільності для всього регіону дуже важливі для нас», — цитує Укрінформ слова пана Хультквіста.
Одна з причин, через яку Швеція висловила таку готовність, — те, що ця країна виступає категорично проти будь-яких заморожених конфліктів, особливо в Європі. Скандинавські вояки братимуть участь у канадській тренувальній місії UNIFIER. Та й самим шведським військовим стане у пригоді досвід, набутий нашими Збройними силами у протидії російській агресії. Міністр оборони Степан Полторак заявив, що уряди України та Швеції планують підготувати й укласти договір щодо співпраці в оборонній сфері.
Окрім цього, під час зустрічі з Петером Хультквістом Президент Петро Порошенко намагався донести до європейців підступність і небезпечність партнерства з РФ, яка постійно дестабілізує ситуацію в різних точках континенту. Особливо європейцям слід замислитися над долею «Північного потоку-2», який, найімовірніше, може стати газовим зашморгом для Старого Світу.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»